В Госдуме связали беспорядки в Тбилиси с событиями в Москве

Технологии координации беспорядков в Тбилиси схожи с манипулированием людьми в Москве в 2019 году, заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

© пресс-служба Госдумы

«Внимательно изучив события в Тбилиси, Комиссия выявила целый ряд хорошо знакомых нам технологий западных спецслужб, применявшихся для манипулирования людьми в Москве летом-осенью 2019 года», — приводит пресс-служба комиссии слова Пискарева.

Депутат рассказал, что увидел в Грузии «хорошо знакомые» лица из России — они связаны с американскими и британскими НПО, признаны нежелательными и выдворены из России. В Грузии же они занимаются, по словам депутата, привычным для них делом — применением на практике технологий «цветных» революций.

По словам Пискарева, эти «перебежчики» анонсируют время и место протестных мероприятий, рекламируют в соцсетях платформы для координации и планирования будущих протестов, призывают к новым акциям. Оказывают консультационную, юридическую и психологическую помощь протестующим, раздают контакты «горячих линий». В Тбилиси релоканты из России для координации участников беспорядков распространяют интерактивную карту путей обхода кордонов полиции, которая в реальном времени показывает размещение спецназа.

Пискарев подчеркнул, что сходство технологий организации беспорядков в Тбилиси с происходившим в других странах, активное участие в них западных спецслужб и сбежавших из России «инструкторов» и профессиональных «протестующих» развеивают мифы о стихийности протестов. «Налицо грубое вмешательство во внутренние дела страны», — отметил парламентарий.

Запад оказывает явную политическую поддержку грузинской оппозиции, заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Константин Тасиц «Парламентской газете». «В своих заявлениях западные политики не обращают внимания на то, что в ряде случаев протесты в Грузии носят уже противоправный характер, а лишь подчеркивают право грузинского общества на свободу слова и собраний, а также призывают местные власти пойти на уступки митингующим», — отметил эксперт.