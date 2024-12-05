В СК ответили Кадырову на претензии к работе Бастрыкина

Правоохранительные органы приняли исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств дела 14-летнего чеченского подростка Муслима М., проходящего обвиняемым по делу о хулиганстве, заявила представитель СК России Светлана Петренко. Так в ведомстве ответили на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова к работе председателя комитета Александра Бастрыкина.

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Правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям. <...> В ходе расследования получены показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий. <...> Имеются и иные доказательства преступных действий соучастников, — сказано в сообщении СК.

Следствием установлено, что пятеро подростков, среди которых был Муслим М., вступили в сговор и за сентябрь прошлого года избили в Москве восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними, отметила Петренко. По версии правоохранителей, молодые люди специально провоцировали словесные конфликты со случайными прохожими, после чего избивали их.

Против подозреваемых возбуждено дело о хулиганстве, отметили в СК РФ. Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд, добавили в ведомстве.

Ранее глава Чечни раскритиковал Бастрыкина и главу МВД России Владимира Колокольцева из-за дела чеченского подростка, который обвиняется в нарушении общественного порядка с применением насилия с группой лиц по сговору. По словам Кадырова, те, кто занимается расследованием этого случая, «сидят не на своих местах».

Кадыров выразил уверенность, что мальчик будет освобожден. По его словам, делом занимаются чеченские правозащитники.

Российский военный корреспондент Александр Коц обратил внимание, что делом Муслима М. занимается лично Кадыров. В своем Telegram-канале он призвал оставить за судом право определять виновность или невиновность человека.