МИД РФ предостерег от передачи Киеву ядерного оружия

Россия озабочена заявлениями о возможном пересмотре безъядерного статуса Украины и намерена не допустить получение Киевом ядерного оружия или передачу ему такого оружия третьими странами. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с тридцатилетием Будапештского меморандума.

По словам Захаровой, высказывания киевских политиков о возможном получении ядерного оружия могут трактоваться как прямая заявка на пересмотр безъядерного статуса Украины, что грубейшим образом нарушило бы украинские обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подорвало целостность режима нераспространения и создало бы неприемлемые риски для международной безопасности.

"В случае, если киевскому режиму действительно будет передано ядерное оружие, то это будет прямым нарушением всех обязательств по ДНЯО со стороны тех, кто осмелится это сделать. Разумеется, Москва не намерена допустить ни один из этих сценариев. Для нашей страны обретение киевским режимом ядерного оружия категорически неприемлемо", - подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что Россия в полном объеме выполняет взятое на себя по Будапештскому меморандуму обязательство не применять и не угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств с учетом стандартных в таких случаях технических оговорок.