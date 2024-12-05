Лавров прокомментировал решение Армении выйти из ОДКБ

Глава МИД России Сергей Лавров назвал суверенным решением Армении ее намерение выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова передает РИА Новости.

По его словам, России не поступало документа о выходе Армении из ОДКБ. Он добавил, что Россия не навязывает Армении членство в организации, но считает, что в интересах безопасности республики использовать членство в организации по максимуму. Лавров обратил внимание на то, что Россия и другие члены ОДКБ не предпринимала никаких действий, которые воспринимались бы как закрытие дверей для Еревана.

В ОДКБ отреагировали на заявление Пашиняна о точке невозврата

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения ОДКБ и Еревана прошли точку невозврата, и Армения считает, что находится вне блока. По его словам, теперь возвращение Армении к участию в деятельности в организации становится невозможным.