В МИД Норвегии после речи Лаврова на ОБСЕ призвали обеспечить "победу Украины"
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде резко отреагировал на выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) 5 декабря.
Он призвал усилить поддержку Киева, чтобы помочь ему добиться победы в конфликте.
Речь, по его словам, идет не только о самой Украине, но и о принципах, которые "разделяют ее европейские партнеры".
Днем ранее, выступая на заседании СМИД ОБСЕ на Мальте, Сергей Лавров заявил, что мир столкнулся с угрозой перехода "холодной войны" в горячую фазу. Он напомнил, как США и их союзники выбросили "на свалку" различные соглашения по безопасности.
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Российский министр также указал на отсутствие реакции европейских организаций на преступления киевского режима за последние несколько лет.
"Никакого отклика в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Все институты ОБСЕ "хранят гробовое молчание", - отметил Лавров.
Глава МИД заявил о бесполезности ОБСЕ.
"Не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения", - констатировал Сергей Лавров.