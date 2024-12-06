Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде резко отреагировал на выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) 5 декабря.

Он призвал усилить поддержку Киева, чтобы помочь ему добиться победы в конфликте.

Речь, по его словам, идет не только о самой Украине, но и о принципах, которые "разделяют ее европейские партнеры".

Днем ранее, выступая на заседании СМИД ОБСЕ на Мальте, Сергей Лавров заявил, что мир столкнулся с угрозой перехода "холодной войны" в горячую фазу. Он напомнил, как США и их союзники выбросили "на свалку" различные соглашения по безопасности.

В Китае оценили заявление Лаврова о сроках завершения конфликта на Украине

Российский министр также указал на отсутствие реакции европейских организаций на преступления киевского режима за последние несколько лет.

Глава МИД заявил о бесполезности ОБСЕ.