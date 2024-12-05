Слуцкий ответил на вопрос о дочери Жириновского
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в партии не обсуждают выдвижение дочери Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году. Газета ссылалась на заместителя главы фракции ЛДПР в Думе Станислава Наумова.
Позже замглавы центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар заявила, что вопрос выдвижения Боцан-Харченко сейчас не обсуждается. Кавшар подчеркнула, что сейчас дочь Жириновского - «член команды» ЛДПР.
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Дочь основателя ЛДПР участвует в деятельности партии «по направлению сохранения наследия Жириновского». Кавшар уточнила, что Боцан-Харченко управляет Фондом Жириновского и занимается подготовкой мероприятий к 35-летию ЛДПР.
«Вопросы ее выборов, всякие прочие вопросы: вхождение в какие-то руководящие органы и тому подобное, - это вбросы, которые у нас на самом деле не обсуждаются. И Анастасия Владимировна на это не претендует», - так Слуцкий прокомментировал новости о выборах в Думу.