В Кремле отреагировали на ситуацию в Сирии

Москва следит за происходящим в Сирии и находится «в постоянном диалоге с сирийскими друзьями». Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии. Мы находимся в постоянном диалоге (…) с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском», - пояснил он.

При этом пресс-секретарь президента России отметил, что о степени помощи, которая необходима властям Сирии для ликвидации угрозы, можно будет говорить после «оценки ситуации».

Напомним, что утром 27 ноября группировки, которые входят в запрещенную в России террористическую организацию «Джебхат ан Нусра»*, нарушив соглашение о деэскалации, атаковали деревни, населенные пункты и военные позиции в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Через три дня под контроль террористов перешел второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис.

В МИД России осудили «нападение, в авангарде которого идут террористы», подчеркнув, что эскалация в Сирии явно имеет «украинский след».

*террористическая группировка, запрещенная в РФ