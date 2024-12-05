Кремль отказался комментировать критику Кадырова в адрес глав СК и МВД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев слова главы Чечни Рамзана Кадырова о руководстве Следственного комитета (СК) РФ и МВД России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Кадыров заявил, что люди, которые «сидят наверху» в следственных органах, находятся «не на своих местах». Так глава Чечни прокомментировал дело против 14-летнего чеченского подростка, отправленного под домашний арест.

Управление СК по Москве расследует уголовное дело из-за драки в парке «Ходынское поле». В рамках этого дела подростку предъявили обвинение по четырем эпизодам преступлений. По версии самого подростка, он заступился за друга, на которого напал зачинщик драки. Кадыров выразил уверенность, что подростка «не посадят и ничего с ним не сделают».

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления главы Чечни. Однако пресс-секретарь президента не стал этого делать.