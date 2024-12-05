Захарова рассказала, когда выйдет интервью Лаврова Карлсону

Интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу, 6 декабря. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Напомним, накануне Карлсон снова приехал в Россию и взял интервью у Лаврова. Журналист заявлял, что они обстоятельно поговорили об отношениях России с Западом, а в частности с США. В анонсе он подчеркивал, что Вашингтон фактически находится в состоянии «реальной войны» с Москвой.

«Это интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний», — заявила Захарова.

Ранее дипломат отмечала, что интервью главы ведомства получилось масштабным. Темы разговора Лаврова и Карлсона она не раскрывала.