Депутаты из Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову с призывом извиниться перед руководителем Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным. Свои обращения они опубликовали в Telegram-каналах.

Кадыров 4 декабря заявил, что Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах». Так он прокомментировал дело против 14-летнего Муслима (Романа) Мурдиева, находящегося под домашним арестом, — против подростка возбудили дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле».

«Меня возмущает то, что глава региона позволяет себе "указывать на место" председателю Следственного Комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину. Он защищает нас, нашу страну. Мы должны защищать его», — написал Кусмаков.

Он подчеркнул, что не позволит Кадырову таким образом обращаться с «богатырем Бастрыкиным». Свою публикацию депутат сопроводил хештегом #КадыровИзвинись. Аналогично поступил и его коллега Климов, который поддержал Бастрыкина и заявил, что не даст главу СК в обиду.

Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев сидят не на своих местах

В Кремле ранее отказались комментировать заявление Кадырова о главах СК и МВД. В свою очередь, в СК, комментируя слова руководителя Чечни о Мурдиеве, заверили, что правоохранительные органы приняли исчерпывающие меры по установлению обстоятельств и лиц в рамках уголовного дела о хулиганстве, совершенном в Москве в сентябре 2023 года. Ведомство также показало кадры драки с участием подростка из Чечни, о котором говорил Кадыров.

На заявление руководителя Чечни отреагировал и военкор Александр Коц. Публикацию военкор предварил фразой «Кадыров показал, как надо впрягаться за своих. Только так не надо». Журналист напомнил, что при высказывании об этом деле Кадыров допустил грубость в адрес Бастрыкина и Колокольцева.