В МИД России высказались о предложениях Трампа по Украине

Россия готова изучить предложения нового президента США Дональда Трампа, но не в ущерб своей позиции по украинскому вопросу. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, у Москвы не было прямых контактов с Трампом или его командой по поводу ранних комментариев избранного президента о прекращении войны на Украине за один день.

«Когда к нам придут с идеями, мы, безусловно, внимательно их изучим, но, не сомневайтесь, это будет сделано не в ущерб основным элементам нашей позиции», - заверил дипломат.

При этом, говоря о возможности мирных переговоров с Украиной, Рябков заявил, что в настоящее время позиции двух стран несовместимы.

«Шансы на компромисс на данный момент равны нулю. Как только в Киеве начнут понимать, что Россия не пойдет по предложенному ими пути, могут открыться новые возможности», - заметил замминистра.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно обещал положить конец конфликту на Украине, подчеркивая, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

Политолог раскритиковал мирный план Трампа

Советники Трампа уже представили ему планы прекращения украинского кризиса. По их задумке, Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры. Также среди предложений прекращение огня на основе линий соприкосновения и создание демилитаризованной зоны. При этом кандидат на должность спецпосланника по конфликту на Украине при администрации Трампа Кит Келлог также высказался за введение особого сбора на экспорт энергоресурсов из России, который будет использоваться для финансирования восстановления Украины.