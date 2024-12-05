Володин отреагировал на вынесение вотума недоверия правительству Франции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон провалил попытку удержать власть, так как позволил США втянуть себя в украинский кризис. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

Накануне, 4 декабря, Национальное собрание Франции большинством голосов поддержало вотум недоверия правительству премьера Мишеля Барнье. Теперь премьер и его министры уйдут в отставку. Барнье будет исполнять обязанности главы правительства до тех пор, пока Макрон не назначит его преемника.

Вотум недоверия правительству Барнье поддержали как левые, так и правые депутаты. Причиной стало решение премьера утвердить бюджет на 2025 год без согласования с парламентом. Французским депутатам удалось отправить правительство в отставку впервые с 1962 года, когда был объявлен вотум недоверия кабинету Жоржа Помпиду.

«Попытка удержать власть любыми способами Макрону не удалась. Действующий президент Франции довел некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса», - так Володин прокомментировал эти новости.

Названы возможные последствия вотума недоверия премьеру Франции

Спикер Думы заявил, что Франция потеряла «свою субъектность в выработке общеевропейской позиции» и «независимость в принятии решений». По словам Володина, позволив США втянуть Париж в украинский кризис, Макрон утратил доверие французов.