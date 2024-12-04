Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на Украине скоро может начаться мобилизация детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время заседания Совбеза ООН. По словам Небензи, спонсоры войны будут подтакливать Украину к новой мобилизации, что может закончиться «скорой мобилизацией детей». Помимо этого Небензя также добавил, что «также поступал Гитлер», который, по словам российского представителя, доверил оборону Берлина «гитлерюгенду».

«Главная и, по сути, единственная угроза украинским детям исходит из действий киевского режима, который видит в них всего лишь подрастающее пушечное мясо, до которого дойдет дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста, насильно отправляемые просроченным киевским главарем умирать за западные геополитические интересы в бессмысленную мясорубку. И от тех, кто спонсирует его войну "до последнего украинца", подталкивая к тому, чтобы отправить туда новых и новых насильно мобилизованных. Такими темпами, которыми Украина проигрывает на поле боя сейчас, за детей могут взяться очень скоро», — заявил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мобилизация на Украине является критически важным вопросом.