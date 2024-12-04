Захарова назвала Зеленского выродком, решившим поиграть в мирового судью

Владимир Зеленский решил «поиграть в мирового судью», приняв решение о санкциях против Грузии за разгон протестов, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» — написала дипломат в Telegram.

Владимир Зеленский 4 декабря заявил, что Киев готовит санкции против властей Грузии за то, что полиция разгоняет протестные акции в Тбилиси.