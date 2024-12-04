В МИД России пообещали ответить на возможные провокации США

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва ответит на возможные провокации со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

По словам Рябкова, если уходящая администрация американского президента решит пойти на провокации в отношении РФ, то Москва предпримет ответные действия. При этом дипломат также добавил, что это предупреждение не является угрозой.

«Мое послание людям из уходящей администрации очень четкое: мы ответим, если они будут провоцировать. Мы найдем наш путь вперед, как отстаивать нашу волю и наши интересы. Я никому не угрожаю, я констатирую факт», — заявил он.

Ранее Рябков заявил, что опасность ядерного сценария не стоит недооценивать.