Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что завершение специальной военной операции наступит в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе прямой линии с жителями региона.

«Я больше чем уверен, что недолго осталось закончить [спецоперацию на Украине]. Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом. Поэтому война закончится», — сказал Кадыров.

В дополнение к своему основному заявлению, Кадыров подчеркнул свое личное отношение к продолжению боевых действий. Он выразил желание продолжать военные операции до полного уничтожения противника, который, по его словам, представляет угрозу.

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Россия обязана довести до конца задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, несмотря на противодействие со стороны Киева, заявляли в Кремле, передает RT. Там отметили, что действия Украины в Курской области лишь подтверждают ее истинные намерения, однако это не влияет на стратегические задачи, стоящие перед Россией.