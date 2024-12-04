Лавров пошутил о танках

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку спросил стендистов производителя сельхозтехники «Ростсельмаш» про производство танков. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в среду, 4 декабря, глава МИД побывал на презентации экономического потенциала Ростовской области в Культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.

«А танки где?», — поинтересовался Лавров.

Стендисты пояснили, что компания занимается исключительно производством гражданской техники.

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Затем Лавров осмотрел стенд ростовского бренда одежды, стенд регионального аэропорта, угостился донским кофе из большой чашки и послушал информацию о том, что с Дона отправляли послов в Абиссинию, отметили журналисты.