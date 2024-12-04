Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что администрации президента США Джо Байдена «плевать на смерть 18-летних украинцев».

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Так он прокомментировал на своей странице в соцсети Х призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к Киеву снизить призывной возраст.

«Все-таки уходящий [госсекретарь США Энтони] Блинкен - редкая мразь. Требует от Украины снизить возраст мобилизации для продолжения «помощи США»», — написал Медведев.

В конце ноября администрация президента США Джо Байдена призвала Киев снизить возраст призыва на военную службу в ВСУ с 25 до 18 лет. В Белом доме считают, что Украине необходимо срочно увеличить численность вооруженных сил, чтобы продолжить сопротивление России в условиях затянувшихся боевых действий.

Призыв к снижению возраста для мобилизации с 25 до 18 лет поддерживается не только американскими чиновниками, но и европейскими союзниками Украины.