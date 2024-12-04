Глава МИД Украины и Лавров окажутся в одном зале на саммите ОБСЕ

Министерство иностранных дел Украины анонсировало визит главы ведомства Андрея Сибиги на министерскую встречу ОБСЕ на Мальте, где также будет присутствовать Сергей Лавров. Об этом пишет «Европейская правда»,

Сибига совершит визит на Мальту 4-5 декабря для участия в 31-м ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, отмечается в материале.

«Глава МИД выступит на пленарной сессии министерского заседания ОБСЕ и проведет ряд двусторонних переговоров с коллегами из стран-партнеров Украины», — говорится в заявлении МИД Украины.

В свою очередь официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге сообщила, что Сергей Лавров 5-6 декабря также примет участие в заседании совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По ее словам, в ходе министерской встречи будет рассмотрено нынешнее положение дел в организации.