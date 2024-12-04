Медведев уличил США в массовом создании биолабораторий

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что США «утыкали» весь мир своими биолабораториями. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время заседания межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности. По словам Медведева, США часто навешивают ярлыки на другие страны, которые касаются биологического оружия, хотя сам Белый дом «утыкал» своими лабораториями весь мир.

«США прежде всего любят навешивать на другие страны ярлыки по поводу биотехнологий и даже использования биологического оружия, в то время как сами по себе, штаты я имею в виду, "утыкали" своими биолабораториями практически весь мир. И чем они там занимаются — бог весть кто знает», — заявил он.

Ранее Медведев назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили «наглой дурой».