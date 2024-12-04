Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров признался, что предприниматель Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, не дарил ему электропикап Cybertruck, это была шутка со стороны главы региона. Об этом пишет ТАСС.

Ранее глава Чечни сообщил, что получил от Маска электропикап Cybertruck и испытал его. Он пообещал направить машину в зону проведения спецоперации и пригласил бизнесмена посетить Грозный.

«Мне интересен сам Илон Маск, мне нравится его характер, манера жизни, как он ведет себя, его позиция жизненная, я люблю с ним подшучивать через соцсети. Машину он мне не подарил, машина не моя была — я эту шутку придумал и запустил», — разъяснил Кадыров.

Глава Чечни пояснил, что пикапы не пригодны для конфликта. Он добавил, что российский «Патриот» лучше, «чем эта тачка».