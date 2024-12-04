Россия запросила заседание Совбеза ООН

Москва запросила на 20 декабря проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по теме поставок дальнобойного оружия ВСУ со стороны западных стран, рассказал постпред России при организации Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что в среду, 4 декабря, российской стороне на заседании пришлось снова выслушать и опровергнуть фальшивки про якобы похищенных Россией украинских детей.

По его мнению, США и их партнеры опять «достали этот сюжет из нафталина» с тем, чтобы сместить акцент с предпринятых ими в последнее время эскалационных шагов, призванных расширить географию украинского конфликта, грозящих прямым столкновением ядерных держав.

«Я имею в виду разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов вглубь нашей территории, которые принципиальным образом меняют суть конфликта», — подчеркнул Небензя.

Вместе с тем, резюмировал постпред России, эта тема будет поднята на запрошенном российской делегацией на 20 декабря отдельном заседании.