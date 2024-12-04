В МИД России высказались о позициях Киева и Москвы

Позиции Киева и Москвы по урегулированию конфликта на Украине несовместимы. Об этом сообщил в интервью CNN заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

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По его словам, при таком раскладе компромисс между Россией и Украиной невозможен.

«Если вы сравните эти две позиции [России и Украины], вы увидите, что они, видимо, несовместимы», — рассказал Рябков.

Дипломат добавил, что позицию России изложил на встрече с МИД страны Владимир Путин 14 июня. Тогда он предложил отказаться Украины от вступления в НАТО и вывод украинских войск из новых регионов России.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва располагает всеми военно-техническими средствами для вразумления Запада. По его словам, других аргументов там не слышат.