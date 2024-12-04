Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приехал на «прямую линию» на БМП-3. Об этом пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Ранее СМИ сообщили, что глава республики приехал на трофейной американской «Брэдли».

На кадрах ролика, опубликованного в интернете, заметно, что небольшую колонну военной техники возглавляет российская БМП-3. Затем машины останавливаются и из передней появляется перед телекамерами глава Чечни.

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Вместе с тем, отметили журналисты, в составе колонны действительно была трофейная M2A2 Bradley, а также HMMWV и БТР M113. Замыкал все отечественный БТР-82А.