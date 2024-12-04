Захаровой аннулировали визу на ОБСЕ

Мальта аннулировала визу представителю МИД РФ Марии Захаровой перед заседанием Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, об этой мере мальтийская сторона сообщила перед вылетом российской делегации из Москвы.

«Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России М. В. Захаровой с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве отметили, что тесное взаимодействие с ШОС, БРИКС и СНГ принесло бы ОБСЕ несомненную пользу.

Дипломаты констатировали, что в нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо роли организации в условиях глубокого переформатирования мира, происходящего в последние годы.

Захарова указала на нарушение норм ОБСЕ в ходе выборов в США

Мария Захарова, в свою очередь, заметила, что «западная гидра» постоянно устраивает козни российским дипломатам, реализует на практике различные «болезненные фантазии».

Представитель МИД разъяснила, что раньше много рассуждали о «трёх корзинах» ОБСЕ, в рамках которых определялись базовые принципы сотрудничества и взаимодействия на пространстве Организации.

Теперь же не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность, резюмировала Захарова.