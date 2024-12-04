Избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в советах, отметил глава России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава ВТБ Андрей Костин попросил Путина поговорить с Трампом, призвать его в ходе переговоров «быть аккуратнее и не махать» санкционной дубинкой в адрес РФ.

«Господин Трамп — такой человек, который в советах и рекомендациях не нуждается», — заявил глава государства.

Путин отметил, что Трамп четыре года не был у власти, а за это время в сфере экономики многое поменялось.