Путин прокомментировал намерения Запада о стратегическом поражении России

Страны Запада проявили себя как ненадежные партнеры, и более того именно они хотели нанести России стратегическое поражение, но потерпели крах. Об этом на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил российский президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

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«Мы часто слышим и в политической сфере, и в военной, и в экономической, что этими странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе и на экономическом, и технологическом направлении... Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение», — высказался российский лидер.

Ранее обозреватели американского телеканала CNN заявили, что властям России удается эффективно воздействовать на Запад, заставляя их принимать решения, выгодные для Москвы. Телеканал привел выдержку из доклада аналитиков Института по изучению войны (ISW). В нем говорится, что «наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад рассуждать с российской, а не с его собственной точки зрения».