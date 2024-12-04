Президент России Владимир Путин 4 декабря, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», назвал главным результатом в отечественной экономике за последние два-три года ее структурное изменение.

По его словам, после сложного периода экономика страны не просто полностью восстановилась, но и «обеспечивает качественные структурные изменения».

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«Развивается технологический, производственный, логистический потенциал России, укрепляются связи с перспективными партнерами. В прошлом году валовой внутренний продукт России вырос на 3,6 процента, <…> а за январь — октябрь текущего года он увеличился на 4,1 процента», — сказал российский лидер, фрагмент выступления которого приводится в соцсетях Кремля.

При этом профицит консолидированного бюджета РФ за тот же период составил около 2,5 триллиона рублей, отметил он.