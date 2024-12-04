В России удивились реакции Филиппин на проход российской подлодки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что Россия удивлена реакцией Филиппин на проход российской подводной лодки.
«Честно говоря, эта реакция нас удивила», — сказала она.
Она напомнила, что согласно статье 58 Конвенции ООН по морскому праву пребывание российской подводной лодки в исключительной экономической зоне Филиппин правомерно и не нарушает нормы международного морского права.
До этого президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший выразил обеспокоенность появлением российской подводной лодки «Уфа» в 80 милях к западу от провинции Западный Миндоро. Он отметил, что «любое вторжение в Западно-Филиппинское море (Филиппины официально называют Южно-Китайское море Западно-Филиппинским), в исключительную экономическую зону, вызывает большую тревогу». Подлодка «Уфа» совершает межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот Южным морским путем.