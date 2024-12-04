Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь подчеркнула, что считает эпизод с лабрадором Кони на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2007 году «демонстрацией силы», несмотря на извинения с его стороны.

В интервью каналу CNN Меркель снова высказалась о знаменитом эпизоде с лабрадором Кони на встрече с Путиным, передает ТАСС. Она подчеркнула, что несмотря на извинения со стороны российского лидера, считает это «демонстрацией силы». По ее словам, ее советник Кристоф Хойсген заранее уведомил российскую сторону о том, что она не любит собак, однако это не было учтено.

По мнению Меркель, если внимательно изучить историю, маловероятно, что Путин не знал о ее страхе перед собаками.

«Может быть, он забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока», – заявила политик.

Экс-канцлер выразила мнение, что это была проверка на стойкость и силу, а также способ прощупать ее реакцию.

Недавно Меркель выпустила мемуары, в которых подробно описала этот эпизод. В своей книге она предположила, что российский президент намеренно использовал собаку, чтобы напугать ее.

Путин ранее заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу заявления Меркель о страхе перед собакой российского лидера.