Экс-канцлер Германии Ангела Меркель оценила извинения президента России Владимира Путина из-за ситуации с лабрадором Кони. Как сообщает CNN, политик все равно считает действия российского лидера «демонстрацией силы».

В интервью Меркель в очередной раз изложила свою версию событий — перед первой встречей с Путиным ее советник Кристов Хойсген якобы донес до российской стороны, что она не любит собак.

«Может быть, он забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока», — сказала бывший канцлер.

Меркель уверена, что это была попытка «прощупать почву» и проверить, насколько человек «стойкий, сильный». Кроме того, она назвала этот поступок «демонстрацией силы».

Напомним, что в ходе встречи лидеров в Сочи в 2007 году Кони зашла в комнату с политиками и подошла к Меркель, от чего та сильно перепугалась. Политик призналась, что боится собак, поскольку ее однажды укусили на ярмарке. Недавно она напомнила об этой ситуации в своих мемуарах.

В конце ноября во время общения с журналистами в Астане Путин снова извинился за этот эпизод. Он заявил, что не хотел причинить ей вреда, а лишь пытался создать благоприятную атмосферу для разговора.