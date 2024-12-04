Захарова прокомментировала план спецпосланника Трампа по Украине

План кандидата на должность спецпосланника по России и Украине в администрации Дональда Трампа Кита Келлога по украинскому урегулированию обсуждать преждевременно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что появившийся в открытом доступе документ может представлять собой некие высказанные Келлогом и его сотрудниками идеи для размышления, однако официальным его назвать нельзя. Захарова напомнила, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности РФ рассматривать конструктивные предложения, направленные на устранение первопричин конфликта и которые учитывают реалии «на земле».

«Не уверена, что стоит сейчас на официальном уровне рассматривать эти идеи, которые не являются официальными, и их комментировать. Я думаю, что это пока преждевременно», — заключила Захарова.

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На прошлой неделе избранный президент США Дональд Трамп предложил Келлога на пост помощника президента и спецпосланника по украинскому конфликту. Накануне в СМИ появился его план по установлению мира. По нему предлагается перестать предоставлять Киеву военную помощь, если тот откажется от переговоров, а также оказывать на Москву давление с той же целью путем новых санкций. При этом для РФ предлагается применять и стимулирующие меры: например, признать право на новые регионы и постепенно нормализовать отношения Москвы и Вашингтона с возможным снятием части санкций.