В МИД России раскрыли план Запада по конфликту на Украине

Запад уже начал постепенно готовить почву для того, чтобы обвинить украинский народ в своих безумствах и преступлениях.

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Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

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