В МИД России раскрыли план Запада по конфликту на Украине

Запад уже начал постепенно готовить почву для того, чтобы обвинить украинский народ в своих безумствах и преступлениях.
Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».
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«Западники постепенно начинают готовить почву для переваливания войны на саму Украину, ее президента Владимира Зеленского. Дойдет до того, что они обвинят весь украинский народ в своих же безумствах и преступлениях, а также в своей преступной философии, как сам Запад формулирует, нанесение России стратегического поражения», — отметила дипломат.