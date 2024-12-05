В Крыму назвали два условия для прочной основы мира на Украине

Для прочной основы мира на Украине необходимы два условия, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Их он озвучил в беседе с РИА Новости.

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«Внеблоковый статус Украины и ее демилитаризация являются прочной основой, которая способна обеспечить безопасность как для Европы, так и для самого Киева», — сказал он.

По мнению Смирнова, именно эти две составляющие должны обязательно лечь в основу плана нового 47-го президента США Дональда Трампа, так как простая заморозка конфликта не приведет к полноценному миру, а создаст потенциальную угрозу для распространения конфликта на Европу.

Ранее стало известно, что советники Трампа представили ему на рассмотрение три варианта урегулирования конфликта на Украине. Свои планы, каждый из которых предполагает территориальные уступки Украины, представили спецпосланник по урегулированию на Украине отставной генерал-лейтенант Кит Келлог, избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и бывший глава нацразведки Ричард Гренелл. Как писал Reuters, Киев, члены Европейского союза и некоторые американские законодатели выступят против предложений избранного президента США. Причина в одном из пунктов, а именно — в отказе от вступления Украины в НАТО.