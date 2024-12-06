Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым допустил ошибку в должности Джо Байдена, однако Лавров это заметил и поправил журналиста.

Так, во время беседы Карлсон заявил: "Вы сказали, что в декабре 2016 года, в последние дни правления администрации Байдена, он еще больше осложнил отношения между США и Россией".

Комментируя это, Лавров заметил, что на тот момент президентом США был Барак Обама, а Джо Байден занимал должность вице-президента.

Свою ошибку журналист сразу же признал: "Да. Прошу прощения".

В ночь на 6 декабря Карлсон опубликовал интервью с Сергеем Лавровым, которое длилось более 80 минут. За первые часы оно набрало два миллиона просмотров в соцсети X.

На Западе отреагировали на интервью Лаврова Карлсону

В ходе беседы министр рассказал о позиции Москвы по украинскому вопросу, о применении новейшей ракеты "Орешник", возможностях работы с Западом и другом.

В последний раз Карлсон приезжал в Москву в феврале: тогда он взял большое интервью у президента России Владимира Путина.