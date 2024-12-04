Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев спрогнозировал судьбу глав Украины, Грузии, Франции и Южной Кореи. Прозу на манер поэта Владимира Маяковского он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медведев написал, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель «должен уйти» — он объявил военное положение, которое спустя шесть часов отменил парламент. По мнению зампреда, глава государства — «изменник», который поддерживается США. Дальнейшая судьба его неизвестна.

«Президент Франции (Эммануэль) Макрон не справился с правительственным кризисом и должен уйти. Слабак. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна», — продолжил политик.

Таким же образом Медведев высказался и о судьбе президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая должна уйти после истечения полномочий должна уйти в отставку. Зампред назвал ее «наглой», отметив, что она поддерживается США и дальнейшие ее перспективы неизвестны

Говоря о Владимире Зеленском, Медведев напомнил, что он просрочил полномочия и уже нелегитимен как президент. При этом его судьба «вполне очевидна» — «позорная политическая эмиграция или публичная казнь».