Воздействие Евросоюза (ЕС) на Молдавию привело к катастрофической поляризации общества и заложило бомбу замедленного действия под государственность республики. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Как показывает опыт, грубое вмешательство Запада во внутренние дела других государств всегда ведет к дестабилизации и хаосу. Разрушительное воздействие Евросоюза на Молдавию уже привело к катастрофической поляризации местного общества. Тем самым была заложена бомба замедленного действия под фундамент молдавской государственности", - отметили в пресс-бюро СВР.