Журналист Карлсон взял интервью у Сергея Лаврова

Известный американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву для интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом рассказал сам американец.

"Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - сказал Карлсон на видео, опубликованном на его сайте.

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Он уточнил, что интервью уже записано.

"Оно получилось абсолютно захватывающим", - добавил журналист и пообещал, что видео выйдет "очень скоро".

Напомним, в феврале этого года Такер Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина. В нем российский лидер говорил о причинах конфликта на Украине, спецоперации, расследовании диверсий на "Северных потоках" и других актуальных темах.

В МИД РФ тогда заявили, что интервью вызвало истерику в Белом доме и госдепе США. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, они "орут только одно: не смотрите".