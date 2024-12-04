В Кремле сообщили об отсутствии оснований для переговоров с Украиной

Оснований для российско-украинских переговоров в данный момент нет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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Вместе с тем многие страны, в частности, Катар, предлагают свои посреднические услуги в этом вопросе, а также заявляют о готовности предоставить свою территорию для будущих переговоров.

"Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару", – заявил Песков.

Песков высказался о будущей администрации Трампа

Вероятность начать мирные переговоры по Украине будет высокой в 2025 году, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В нынешнем году, по ее мнению, уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать так, чтобы мирное урегулирование конфликта на Украине стало невозможным.

В свою очередь, в Кремле отмечали, что Россия в любом случае намерена обеспечить собственные интересы в ситуации на Украине. Для Москвы главное – добиться поставленных целей. В данный момент РФ продолжает СВО, и ситуация на фронтах "хорошо известна", сообщал Песков.