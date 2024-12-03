В Турции раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным, во время которого он заявил, что Анкара предпринимает все усилия для стабильности в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий Департамент коммуникаций.

Главными темами разговора стали двусторонние отношения между Анкарой и Москвой, а также последние события в Сирии. Эрдоган отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии и стремится к справедливому и долгосрочному урегулированию.

По мнению турецкого президента, самым важным является то, чтобы от происходящего в Сирии не страдало гражданское население.

«Сирия не должна стать источником еще большей нестабильности, Турция делает все возможное для обеспечения спокойствия в Сирии», — подчеркнул он.

Также Эрдоган указал, что Анкара и впредь будет занимать решительную позицию в борьбе с запрещенной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана и ее приспешниками, пытающимися воспользоваться последними событиями в Сирии.

Напомним, что утром 27 ноября группировки, которые входят в «Джебхат ан Нусра»*, нарушив соглашение о деэскалации, атаковали деревни, населенные пункты и военные позиции в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Через три дня под контроль террористов перешел второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис.

*террористическая группировка, запрещенная в РФ