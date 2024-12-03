Посольство РФ обратилось к россиянам в Южной Корее

Посольство России в Республике Корея призвало российских граждан, находящихся в стране, сохранять спокойствие.

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Об этом говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

"В связи с объявлением президентом Кореи Юн Сок Елем военного положения призываем российских граждан, находящихся в Республике Корея, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности", - говорится в сообщении.

В случае возникновения у российских граждан нештатной ситуации, посольство предлагает связаться по телефону горячей линии: +8210-6629-2134. Российское диппредставительство следит за развитием ситуации.

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