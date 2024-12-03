Захарова предложила Прибалтике подумать о санкциях против Южной Кореи

Представитель МИД России Мария Захарова предложила республикам Прибалтики подумать о введении санкций против властей Южной Кореи, где после введения военного положения заблокировали входы в парламент.

«Что на этот счёт решили Литва, Латвия и Эстония? Санкции будут вводит в отношении Сеула? Или Южной Корее повезёт больше, чем Грузии?» — написала дипломат в Telegram.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в республике военное положение, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

В Южной Корее отреагировали на введение военного положения в стране

После этого в республике заблокировали входы и выходы в здании Национального собрания.