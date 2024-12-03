Путин: под "стратегическим поражением" РФ имеется в виду ее уничтожение
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО подчеркнул, что в России всегда находились те, кто вставал на защиту страны в период, когда ей угрожали извне.
Путин пообщался с бойцами СВО в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов.
"Кто-то говорит со стороны - "Надо нанести России стратегическое поражение". А это что такое? Уничтожить! Сколько раз? И всегда находились люди, которые вставали на защиту [страны]", - сказал Путин в ходе общения с военнослужащими. Глава государства поблагодарил бойцов СВО, отметив, что сейчас на защиту России встали именно они.
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Кроме того, президент подчеркнул, что в России будет создано отдельное направление для тех бойцов СВО, которые захотят получить образование, отметив, что власти будут помогать с поступлением в учебные заведения.
"Все, кто хотят совершенствоваться, получать образование, это будет отдельное направление. Мы в том числе и делаем все для того, чтобы у кого есть такая амбиция, внутренняя потребность это образование получить, навыки какие-то, [смогли сделать это] <...>. И будем помогать ребятам поступать в соответствующие учебные заведения. Ребята, обязательно все это будем делать", - сказал Путин.