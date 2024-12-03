Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО подчеркнул, что в России всегда находились те, кто вставал на защиту страны в период, когда ей угрожали извне.

Путин пообщался с бойцами СВО в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов.

"Кто-то говорит со стороны - "Надо нанести России стратегическое поражение". А это что такое? Уничтожить! Сколько раз? И всегда находились люди, которые вставали на защиту [страны]", - сказал Путин в ходе общения с военнослужащими. Глава государства поблагодарил бойцов СВО, отметив, что сейчас на защиту России встали именно они.

Путин заявил об осознании в мире истинных корней конфликта на Украине

Кроме того, президент подчеркнул, что в России будет создано отдельное направление для тех бойцов СВО, которые захотят получить образование, отметив, что власти будут помогать с поступлением в учебные заведения.