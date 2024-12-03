Российский посол высказался об отношениях с Британией

Российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил о продолжении дипломатических отношений с Британией, несмотря на непростую и состязательную обстановку.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что дипломатические отношения между Россией и Британией продолжаются, сообщает RT.

По словам Келина, несмотря на сложную и состязательную обстановку, контакты между странами не прекращаются. Он отметил, что британское посольство продолжает работать в Москве, а российские дипломаты в Лондоне поддерживают контакты с министерством иностранных дел Британии.

«Я бы не хотел использовать слово враждебный, я сказал бы, что мы работаем в очень сложной, состязательной обстановке. Но контакты продолжаются», – подчеркнул Келин.

Он добавил, что российские дипломаты имеют возможность посещать министерство иностранных дел и поддерживать дипломатическое взаимодействие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, передача которых состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера, но о поставке не объявляли публично.