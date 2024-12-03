Все больше людей по всему миру начинают понимать подлинные истоки конфликта в Украине, который был спровоцирован западными элитами, заявил президент РФ Владимир Путин. Текст приветствия патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма «Люди Христовы. Наше время» и гостям российской премьеры фильма опубликован на сайте Кремля.

По словам Путина, мировая премьера фильма в Белграде в сентябре этого года вызвала широкий общественный резонанс.

«Мы видим, что размышления о происходящем, которые искренне и от первого лица представляют граждан различных стран — Сербии, Италии, России и Украины — священников, поэтов, писателей, педагогов, телеведущих и молодежи, не могут оставить никого равнодушным. Главным является то, что все больше людей по всему миру осознают истинные истоки конфликта в Украине, который был спровоцирован западными элитами», — сказал российский президент.

Он отметил, что нет и никогда не будет оправдания для преступлений против мирных граждан, террористических актов и карательных операций, осуществляемых неонацистскими группировками.

Путин высказался о реакции Запада на мирные инициативы Москвы

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. По его словам, боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Помимо этого, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.