Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил нынешнюю администрацию США в продолжении действий по продлению военного конфликта на Украине.

Однако представитель Кремля уверен, что никакие пакеты помощи не изменят ситуацию на фронтах, которая складывается в пользу РФ.