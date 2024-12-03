Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил нынешнюю администрацию США в продолжении действий по продлению военного конфликта на Украине.
Однако представитель Кремля уверен, что никакие пакеты помощи не изменят ситуацию на фронтах, которая складывается в пользу РФ.
"Нынешняя администрация [США] преследует свои цели, свою последовательную линию на то, чтобы не дать этой войне замедлиться, администрация делает все возможное с тем, чтобы дальше подливать масло в огонь", - констатировал Песков в беседе с журналистами, говоря о выделении очередной помощи США Украине на $725 млн. "Вместе с тем и эти, и все другие партии помощи не могут изменить ход событий, не могут повлиять на динамику, которая на фронтах", - указал представитель Кремля.