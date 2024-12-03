Европа продолжает деструктивную линию на провоцирование войны. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о продолжении поддержки Украины со стороны Запада, пишет ТАСС.

Накануне канцлер Германии прибыл в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. По итогам встречи Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что Берлин будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.

Шольца раскритиковали после его послания Путину

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в таких заявлениях нет ничего нового.

«Здесь вряд ли стоит что-то комментировать, потому что эти заявления делаются ежедневно представителями разных европейских государств», - заметил официальный представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Европа «намеренно продолжает свою деструктивную линию провоцирования, продолжения этой войны».