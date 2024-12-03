Матвиенко назвала «вредную привычку» министерств

Взаимодействие между палатой регионов и российским кабмином находится на высоком уровне, хотя несколько поручений, данных еще в конце прошлого года и касающихся социально чувствительных тем, остаются нереализованными. Об этом 3 декабря заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями — заместителями глав федеральных министерств.

Она заметила, что руководство палаты регионов впервые встречается с коллегами из Правительства в новом составе после обновления кабмина. По словам Матвиенко, корпус статс-секретарей обновился практически на четверть, и новые заместители федеральных министров уже активно включились в работу.

Матвиенко поблагодарила коллег из Правительства и отдельно его председателя Михаила Мишустина «за его внимание к инициативам сенаторов, за постоянный диалог с палатой регионов». Она отметила, что большинство поручений, данных по итогам прошлогодней встречи со статс-секретарями, выполнено, но некоторые поручения на сегодняшний день остаются нереализованными.

«И темы там не мелкие, в том числе и социально чувствительные, требующие скорейших действий. Был целый год для работы. Откладывать все на декабрь, на последний момент — это вредная привычка, от которой нужно избавляться», — заявила Валентина Матвиенко.

Среди тем, поручения по которым пока не выполнены, — ограничение ответственности должностных лиц органов местного самоуправления, регулирование рынка маркетплейсов (по внесенному в Госдуму в марте 2024 года группой сенаторов и депутатов законопроекту правительственный отзыв так и не поступил), предоставление права бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии военнослужащим для определения возможности дальнейшего прохождения военной службы (на данный сенаторский законопроект, подготовленный в марте 2024 года, отзыв Правительства также не получен), развитие инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях (остается не решен вопрос возможности капремонта, реконструкции и приведения в нормативное состояние ранее построенных объектов высотой выше 15 метров и горнолыжных трасс (всего — 280 объектов, Минэкономразвития подготовило распоряжение о снятии указанных ограничений, но оно не принято).