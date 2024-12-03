Глава немецкой общины Крыма Юрий Гемпель назвал позорным послание канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским Шольц заявил, что поддержка Киева со стороны Берлина не ослабнет.

«Мы в этом надолго», — передал канцлер президенту России.

В беседе с агентством, Гемпель подчеркнул, что послание Шольца не отвечает национальным интересам Германии, которая может развиваться только в партнерстве с Россией.

«То, что Германия снова оказалась в лагерей врагов России, — ее большая историческая ошибка, ответственность за которую лежит на заблудившем по отношению к своему народу политике Шольце», — считает он.

Глава немецкой общины Крыма выразил мнение, что слова канцлера только подчеркивают, что Германия действует в интересах США.