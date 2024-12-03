Оскорбление Владимира Зеленского в адрес России показывает степень его деградации и необразованности. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Накануне Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем оскорбительно высказался о России, отвечая на вопрос о том, на какие шаги должна пойти Москва для начала переговоров по мирному урегулированию.

По словам Михаила Шеремета, своими словами Зеленский «показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности».

«Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку. Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия», - подчеркнул российских парламентарий.

Он также отметил, что высказывание Зеленского говорить в том числе и о его панических настроениях и отсутствии моральных рамок.